Violence conjugale & cyber menace en hausse

Les déclarations et dépositions de plaintes pour violence conjugale et familiale, reçues en nombre depuis le premier confinement. Heureusement aujourd’hui de plus en plus d’initiatives voient le jour pour venir en aide aux victimes. A commencer par le numéro d’« Ecoute Violences Conjugales » qu’elles peuvent appeler à tout moment : 0800/30.030.

Les cybermenaces qui ont augmenté de 20% lors de cette année 2020. Et cette question, qu’en est-il de nos cyberdonnées ? Où sont-elles stockées ? Qui y a accès ? Et à quoi servent-elles ?

Journalistes: Angélique Tasiaux & Marie Stas

Présentation: Natacha Cocq