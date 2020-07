Vire Agenda de la Région (2)

Durant ces deux mois d'été, RCF vous propose des idées de sorties dans la région. Et on part aujourd'hui à Vire, ou sonia Jambin nous présente deux idées de visites. Elle est chargée de communication à l'office de tourisme du pays de Vire. Et elle nous parle d'une visite exeptionnel, celle de la porte horloge à Vires, qui était la porte d'entrée de la ville au Moyen-Age, elle nous parle également de la découverte d'une cidrerie du Calvados . Sonia Jambin est intérrogée par Aubert Guinamard.