Viry-Chatillon: une manifestation des policiers avec les pompiers devant le tribunal de Nice

© 2021 RCF - Policiers et pompiers devant le tribunal de Nice ce 20 avril

Après le verdict, considéré comme trop faible par une partie de la police, de la cour d’assises des mineurs de Paris dans l'affaire de Viry-Châtillon, où deux policiers avaient été gravement brûlés, le syndicat Alliance Police a appelé à manifester devant les tribunaux.

C'était le cas à Nice avec des pancartes "Silence on tue des flics". Nicolas Vincent, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance estime que la décision banalise la violence envers les policiers.

Notez la présence d'élus de Nice autant de la majorité que du groupe Rassemblement National. Des pompiers sont également en soutien à leurs collègues. "Ce que subissent les forces de police nous le subissons dans les mêmes conditions. Il y a une tolérance qui ne s'explique plus" dit André Goretti président départemental du syndicat autonome des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs et spécialisés.