Visite d'un ESAT : la cuisine centrale à Saint-Jacques-de-la-Lande

Qu’est-ce que travailler en ESAT, Établissement et Service d’Aide par le Travail aujourd’hui ? Véronique, James et Sandrine ont voulu briser les préjugés sur le travail des personnes en situation de handicap.



Ils nous présentent leur travail à la Cuisine Centrale de l'Adapei 35. Cette structure produit quotidiennement 2300 repas pour 23 sites situés sur les territoires de Rennes et de Vitré.