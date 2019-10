Visite de la maison de retraite La Pellonnière au Pin-la-Garenne dans l'Orne

EHPAD ou maison de retraite ? Le choix des mots est important.

Dans le cadre de la semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, interrogeons-nous sur la place réservée aux anciens dans notre société. Rappelons qu'une loi sur le grand âge et l'autonomie est prévue à la fin de l'année. Visite de La Pellonnière au Pin-la-Garenne dans l'Orne. Nous sommes accueillis par Michelle Bachelier directrice et Yves Pavillet Président de l'association La Pellonnière.