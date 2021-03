Visite du Premier Ministre dans la Nièvre

Le Premier Ministre Jean Castex et trois ministres de son gouvernements se sont déplacés dans la Nièvre, mardi 9 mars à Cosne et Nevers, afin de présenter le plan de relance dans le système de santé. Un plan d'une ampleur inédite, second pilier du "Ségur de la santé et composante de "France relance", qui sera doté de 19 milliards d'euros sur 10 ans. le Premier Ministre s'est notamment rendu au Centre Hospitalier de Cosne/Loire qui sera entièrement réhabilité grâce aux crédits du Ségur de la Santé."Des annonces d'investissements qui doivent bénéficier à l'ensemble des hôpitaux de la Nièvre" déclare le député Patrice Perrot.