Visiter Notre-Dame autrement, sur le parvis de la cathédrale

Les journées européennes du patrimoine débutent ce samedi. Et il sera possible d'aller à Notre-Dame de Paris, non pas à l'intérieur de la cathédrale mais sur son parvis. L'association Casa, qui travaille avec le diocèse de Paris, organise des visites gratuites chaque jour.

14h30. Le rendez-vous est donné sous la statue de la Vierge Marie, à droite du parvis. Aujourd'hui c'est Agnès qui est la guide. Mais avant de débuter, elle fait le tour du parvis pour proposer aux passants de se joindre à elle. Ils sont quelques uns à se laisser tenter. La visite étant gratuite, chacun peut partir quand il le souhaite.

Raconter l'histoire de la cathédrale

Claude et Patrice, deux amis, ont rejoint la visite, fascinés par l'édifice. Agnès déroule l'histoire de la cathédrale, énumérant les acteurs majeurs qui y ont participé : Maurice de Sully, Eugène Viollet-le-Duc ou encore Victor Hugo. Au même moment, les Compagnons travaillent sur le chantier, perchés à des dizaines de mètres de hauteur. C'est aussi toute l'histoire catholique de ce lieu qui est racontée à des visiteurs attentifs.

Ces visites sont une façon de faire revivre Notre-Dame, fermée au public depuis son incendie en avril 2019. Pour Claude, un des visiteurs du petit groupe, cela fait partie du "patrimoine national, je voudrai que cela devienne comme avant". Mais les travaux menés "donnent confiance" à Patrice, qui écoute attentivement à côté.

Un attachement bien particulier

Notre-Dame de Paris est un vrai symbole auquel fidèles et touristes sont très attachés. Pour Agnès, la guide bénévole, "c'est comme un membre de [s]a famille". "Le fait d'avoir une interaction avec des visiteurs, ça nous renforce dans la connaissance de cette église", conclut-elle.

L'association Casa est à la recherche de guides bénévoles pour continuer les visites à Notre-Dame et dans d'autres églises françaises.