Visites dans les Ehpad permises : bonne nouvelle mais compliqué à organiser

L'actualité de la semaine, c'est la reprise des visites en EHPAD.

Une décision gouvernementale en date de dimanche dernier. Une excellente nouvelle pour les résidents et leur famille mais qui n’est pas aussi simple à appliquer.



Le Covid-19 fait des dégâts, mais le confinement en provoque aussi. Vous entendrez le cri d’alarme d’une médecin généraliste vendéenne qui évoque son quotidien à travers des vidéos sur youtube.



Et nous nous pencherons sur l’impact psychologique de ce confinement sur les français. Pour le savoir, des chercheurs de l’université de Nantes ont lancé une étude nationale.



L’initiative de la semaine est portée par des Sarthois, que l’on retrouve un peu partout en France, pour soutenir les soignants. Nous nous intéresserons à ces « makers » de la Sarthe qui fabrique des visières de protection via leur imprimantes 3D.



Et puis là aussi, c’est une initiative qui va se généraliser en France : les pèlerinages virtuels. En raisons de l’annulation des pèlerinages à Lourdes, beaucoup de pèlerins vont devoir rester chez eux mais il est possible de vivre ces moments de communions fraternelles et spirituelles depuis chez soi. Nous en verrons un exemple avec des mayennais.