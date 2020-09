Visites de la maison des Charmettes : Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau

Pour le reportage du jour, on vous embarque sur les hauteurs de Chambéry. A seulement 5 petites minutes du centre ville, se câche la maison des Charmettes. Ce lieu où Jean-Jacques Rousseau a vécu de paissibles moment au coté de sa bienfaitrice et amante, Madame de Warens (Va rince). Hadrien Barrau vous embarque avec lui pour une visite rempli d'histoires.





BOB



La maison sera en visite libre lors des journées du patrimoine les 19 et 20 septembre.



crédit photo @chambéry.fr