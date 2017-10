Vitamine C - 14 octobre 2017 à 09:03

- Le repas fraternelle de Notre Dame de haute Charente et La Toden au Burkina

- La lettre d'information du diocèse sa raison d'être et son utilité vous serons présentés par la responsable de communication du diocèse d'Angoulême.

- Soeur Anne marie Mabon et Pierre Piton du groupe « Environnement et mode de vie » souhaitent engager les paroisses de Charente vers le label « Eglise Verte » lancé par la Conférence des évêques de France dans le sillage de l'encyclique Laudato Si.