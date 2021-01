Le samedi à 09h03 et à 18h10

L’actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l’actualité sont dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire! Chaque samedi, douze minutes pour ne rien rater de la vie chrétienne de sa région, dans les paroisses et les mouvements. Pauline de Torsiac présente des informations, des témoignages, de la musique et même des petites annonces: en ouverture du week-end faites le plein de Vitamine C, le magazine des Chrétiens qui bougent!