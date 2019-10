Vitamine C

La Fraternité Notre-Dame des terres en Haute-Charente et la Toden participe à la scolarisation de jeunes burkinabés.



Le pèlerinage des lycéens se vivra à Taizé pendant les vacances de la Toussaint.



L’opération colis de Noël pour les détenus. L’aumônerie de la maison d’arrêt d’Angoulême collecte timbres, blocs papier et enveloppe pour les offrir aux détenus afin de maintenir les liens familiaux . C’est un des cadeaux les plus attendus des détenus nous dura Nicole Menier.