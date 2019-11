Vitamine C

Retour sur le pèlerinage des lycéens en Bourgogne. Ils étaient une vingtaine a avoir rejoint la communauté des frères de Taizé dura,t les vacaces de Toussaints. Martin témoigne de ce qu’il a vécu.



La maison Saint Joseph à Genac ouvre ses portes ce matin. C’est l’occasion de découvrir ce qu’est l’accueil domestique des personnes en souffrance.



Et puis Erica Walter nous en dira plus sur les parcours alpha couple en fin de magazine avec Chantal et Stéphane Dezaunay, couple qui a déjà participé à l’organisation de parcours alpha couple.