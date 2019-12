Dans Vitamine C aujourd’hui un livre, celui De Francis Ganri .« Qui m’a tenu la main le jour de mon certificat d’études » chez Saint-Léger Editions. Un livre de foi sous forme d’hommage à sa famille et d’une relecture de sa vie marquée par son enfance en Charente et par des questionnements spirituels



Nous aborderons également la question du denier de l’église avec l’économe du diocèse d’Angoulême et l’opération Étoile de Noël » initié pour le premier dimanche de l’Avent.