Vitamine C - 5 septembre 2020

1er numéro de cette nouvelle saison de Vitamine C en cette semaine de rentrée...



6 prêtres célèbrent une messe d’au-revoir dimanche en lien avec des communautés… Le Père Michel Manguy et le Père Michel Granger en témoignent dans un instant...



Le Père Guy Rougerie, jusque là vicaire général du diocèse d’Angoulême, devient pour 6 ans le modérateur régional du Prado France… Il nous éclaire sur cet institut séculier et ses missions...



Cette émission sera l’occasion aussi de quelques partages d’informations rapides… avant de découvrir le titre Trône de Pauline Betuel.