Vitamine C - 7 octobre 2017 à 09:03

Le mouvement des Scouts de France qui s’élargit. Après un week-end de rentrée plutôt réussi les scouts déclineront leur année sur le thème du vivre ensemble.

La matinée consacrée à Amoris laetitia s'ouvre en ce moment dans le diocèse dans la joie de l'amour. Une matinée organisée par la pastorale de la famille et animée par Oranne de Mautort, directrice adjointe du Service national Famille et Société à la Conférence des évêques de France, nous l'entendrons dans ce magazine Vitamine C

Et puis notre invité sera Muriel Giraud un des nouveaux visages à la tête d'un établissement de l'enseignement catholique en Charente…Elle a pris la direction de l'école de l'Enfant Jésus à Angoulême avec 300 enfants.