Viticulture : des inquiétudes malgrè les annonces ministérielles

Alors qu'un plan de soutien à la filière viticole a été annoncé lundi avec notamment 100 millions d'exonérations de cotisations sociales pour les entreprises les plus en difficulté, le compte n'y est pas pour Corinne Laurent, présidente des vignerons indépendants de l'Allier et viticultrice à Saulcet. Des vignerons mobilisés depuis la première heure et qui demandaient un soutien financier à hauteur de 500 millions.

En même temps qu'un plan de 18 milliards pour le tourisme, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce jeudi 14 mai la possible réouverture des bars et restaurants le 2 juin. Une nouvelle positive car pour les vignerons indépendants, ces commerces sont source de débouchés majeurs en terme de vente. Mais Corinne Laurent attend la réaction des clients.

Cependant, contrairement aux idées reçues, les petites appellations comme le Saint Pourçain ou les Côtes d'Auvergne peuvent s'en sortir à condition comme le dit Corinne Laurent de faire appel au patriotisme auvergnat.

Une seconde réunion au ministère de l'agriculture devrait avoir lieu d'ici la fin du mois de mai pour affiner les propositions sur la filière viticole.