RCF est reçu chez Monsieur Marc VEILLON viticulteur du Village de SIGOGNE dans la région de Cognac pour évoquer, à travers son exemple, la démarche "viticulture durable et bon voisinage," soutenue par le Bureau National Interprofessionnel du Cognac.

Derrière nos micros:

Madame Laeticia FOUR responsable développement durable au BNIC

Monsieur Marc VEILLON, viticulteur à SIGOGNE

Monsieur Jean Philippe ROY,viticulteur et maire de SIGOGNE