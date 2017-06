La petite boussole est un guide gratuit qui recense près de 300 bonnes adresses de commercants et d'artisans stéphanois.

Ce guide est complété par de nombreux courts textes sur l'histoire de notre ville et le parler gaga !l

Julian Seguin et Guillaume Jouve, les créateurs de ce guide original, racontent leur projet et témoignent de leur foi en l'avenir de Saint-Etienne, dont la vie commerciale et économique est toujours très active.



© cliché Activ