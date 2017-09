Vive la rentrée sur RCF Bordeaux

Vous allez retrouver vos émissions favorites mais pourrez également découvrir de nouvelles productions : musique classique, spiritualité, témoignages... Bernard d'Echallens, président de RCF Bordeaux, vous présente les nouveautés de la grille des programmes 2017-2018 dans "L'invité de la rédaction" au micro de Blandine Jannin lundi 4 septembre à 7h22.

En attendant de vous retrouver, voici déjà quelques pistes :

« Allegro vivace » par Aude Pénicaut, chaque jour du lundi au vendredi à 11h00 et 20h00

La musique classique est à l'honneur à travers des rencontres avec des musiciens, chefs d'orchestres ou de choeurs, et plus généralement, des personnes dont la vie tourne autour de la musique. Les invités établissent eux-même la programmation de l'émission, une façon de les découvrir à travers leurs choix musicaux.



« Ca n'arrive pas qu'aux autres » par Violaine Attimont, le vendredi à 12h15, rediffusion le dimanche à 17h45

La foi n'est pas réservée à une élite, Dieu peut se faire entendre de chacun de nous. Chaque semaine, Violaine Attimont recueille des témoignages de foi de personnes touchées par le Christ.



« Le nouveau credo de l'intelligence collective » par Caroline Lambert, une émission mensuelle diffusée le 3ème samedi du mois à 17h00

Dans un monde en pleine mutation, les entreprises, les associations, et les collectivités cherchent de nouvelles façons de se transformer. L'intelligence collective peut leur apprendre à fonctionner autrement : réfléchir collectivement, développer la confiance plutôt que la méfiance, la coopération plutôt que la compétition. Caroline Lambert invitera des acteurs très différents de l'ensemble de la région (Angoulême, Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Poitiers) qui témoigneront de leurs pratiques en matière d'intelligence collective.

Emission diffusée sur toutes les antennes RCF de Nouvelle-Aquitaine.

« Théologie express », une chronique de l'Institut Pey Berland, par le père Antoine Galy et Lidia Pépicq, le mardi à 12h08 et 19h55

Aborder en toute simplicité et en 3 minutes chrono des notions de théologie chrétienne.

Merci de votre fidélité et à très bientôt sur notre antenne 88.9 FM RCF Bordeaux !