Vivez la Semaine Sainte sur RCF Anjou

RCF Anjou bouleverse ses programmes durant la Semaine Sainte pour vous proposer les offices à la cathédrale Saint Maurice d'Angers.



Rendez vous mercredi à 18H10 pour la messe chrismale présidée par Mgr Delmas, jeudi et vendredi également à 18h10 pour les offices de la cène et de la passion et samedi à 21 heures pour la vigile Pascale.



La messe de Pâques sera retransmise depuis Rome à 11 heures présidée par le Pape François suivie de la bénédiction Urbi et Orbi.