Vivre en Eglise - Emission spéciale à l'occasion du synode de l'Eglise protestante unie

Il y a 6 ans, l’Eglise réformée et l’église évangélique luthérienne fusionnaient pour donner naissance à l’Eglise protestante unie de France. Six ans plus tard, 220 délégués de cette église,venus de toute la France sont réunis à Grenoble en ce week-end de l’Ascension 2019, autour du thème “Vivre ensemble”. Ils représentent 250 000 fidèles réunis au sein de 450 paroisses.

Il s’agit pour ces délégués de retravailler les textes qui régissent la vie de leur Eglise pour les amender. Ce synode vient parachever le travail mené durant toute l’année 2018 par les Eglises locales et les synodes régionaux.



L'Esperance dit "le matin vient" alors qu'iol fait encore noir

Dans son discours d'ouverture, ce jeudi 30 mai, la pasteure Emmanuelle Seyboldt, présidente de l'EPUdF, se référant à un passage biblique extrait du livre de Jérémie a interrogé : "Et nous, que voyons-nous? Quelle direction doit prentre l'Eglise protestante unie aujourd'hui?" Evoquant les grands sujets qui marquent la société, écologie, immigration, justice sociale, amis aussi violence et abus, elle a pourtant invité à l'espérance: "L'espérance dit "le matin vient" alors qu'il fait encore noir. Le chrétien affirme la résurrection, quand tout semble dans l'impasse".

"Quel soif est la nôtre?" a encore interrogé Emmanuelle Seyboldt. Et de répondre: "Accueillir de manière renouvelée chaque jour la Grâce donnée en Jésus-Christ qui est parole de vérité sur nos vies".

Dnas cette émission, 4 participants témoignent de la manière dont les mots d'Emmanuelle Syboldt s'incarnent dans la vie de leur église, mais aussi des enjeux qui se posent à elle et de leur joie de vivre ensemble au sein de leurs communautés.