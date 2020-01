Vivre et Aimer, pour une meilleure communication dans le couple

La vie de couple est une belle aventure, mais, pour s'épanouir dans la durée, elle nécessite au couple d'apprendre à dialoguer. C'est ce que propose le mouvement Vivre et Aimer lors de week-ends proposés aux couples, mariés ou non. Nous en parlons avec Christine et Yves Barbazanges, et Dominique et Martine Chambat, membres tous les quatres du mouvement.