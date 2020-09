Vivre et aimer : quel programme !

Chacun porte en lui le désir d'aimer et d'être aimé... mais comment aimer dans la durée, comment surmonter les difficultés de la relation de couple ?

Vivre en couple, ça s'apprend et ça s'entretient ! Christine et Yves Barbazanges, engagés dans le mouvement Vivre et aimer, nous donnent des clés pour nourrir et faire grandir l'amour !