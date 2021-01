Vivre fraternellement le handicap dans les communautés Foi et Lumière

Quel regard porter sur la différence? Comment aider la personne handicapée mentale à trouver sa place dans la société?

Depuis 1971 existent à travers la France et le monde, les communautés Foi et Lumière.

Ce sont des communautés de rencontres dans lesquelles se réunissent personnes handicapées, familles et amis pour partager des temps conviviaux, prier, en un mot, célébrer la vie!

Il en existe 8 communautés dans les bouches du rhône.

Aujourd’hui dans carrefour catholique, nous nous arrêtons sur les communautés Foi et Lumière de Marseille.