Vivre l'Avent en adéquation avec Laudato si'

Edito de Mgr Le Saux, évêque du Mans

Nous allons célébrer la fête de Noël en cette année si particulière marquée par l’épidémie du Covid 19 et aussi par l’émergence de la violence aveugle à travers les attentats. Nous célébrons la naissance de Jésus en qui nous reconnaissons Dieu qui s’est fait homme, Lui le prince de la paix, la lumière qui brille dans la nuit de ce monde. L’épidémie nous a ramenés à notre vulnérabilité, la vulnérabilité des individus, mais aussi la vulnérabilité du système économique, la vulnérabilité de nos modes de vie. Le virus nous rappelle que nous sommes mortels. Le virus et ses conséquences nous obligent à prendre la mesure de notre responsabilité dans la gestion de la « Maison commune ». La question du défi écologique et du rapport à la création devient centrale. Il y a urgence à entendre le cri de la Terre qui est aussi celui des pauvres. Dieu est venu dans le monde en prenant le chemin de la vulnérabilité de l’enfant, de l’humilité, de la sobriété. Que la lumière de Noël vienne nous consoler, nous apaiser, nous guider sur le chemin de la simplicité et nous ramener à l’essentiel.

Mgr Yves Le Saux, Evêque du Mans

