Vivre l'Eglise pendant le confinement

Depuis dimanche 15 mars, puis mardi 17 mars au soir, le confinement généralisé décrété en France par les autorités à fait basculer le pays dans une prise de conscience plus aigüe de l’ampleur de l’épidémie et de la gravité de la situation… à l’image de ce que vivent de nombreux pays depuis des semaines.

Confinement, impact dans tous les domaines… et l’ Eglise y compris.. Emission spéciuale avec Mgr James, archevêque de Bordeaux, pour faire le point sur l'organisation catholique en Gironde.