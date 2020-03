Vivre le confinement seul ou en famille

RCF ET LES PETITS FRÈRES DE PAUVRES UNISSENT LEURS FORCES - Pendant cette période de confinement RCF et Les petits frères des pauvres unissent leurs forces pour lutter contre l’isolement de nos aînés. Si vous avez besoin de parler à quelqu’un, d’être appelé régulièrement, si vous connaissez une personne dans cette situation, appelez la plateforme Solitud’écoute au : 0 800 47 47 88 (la communication est anonyme et gratuite, ouverte 7j/7 de 15h à 20h).

Solitud'écoute, parlez-en autour de vous !

C’est un appel de détresse lancé par Gérard, auditeur de RCF, qui a interpellé les équipes de RCF. La semaine dernière, dans la nouvelle émission interactive du matin, PRENEZ SOIN DE VOUS !, il a lancé un appel à l'aide : "Je suis seul, appelez-moi !"

Pour Philippe Lansac, le directeur général adjoint RCF : "Il faut unir nos forces pour aider les personnes comme Gérard. Le lien avec les plus fragiles est la base de notre ligne éditoriale." C'est ainsi qu'est né le partenariat entre RCF et Les Petits Frères des Pauvres : unir nos forces pour prendre soin de ceux et celles, parmi les personnes âgées, qui souffrent de solitude et qui ont besoin d’être écoutés, soutenus.

Armelle de Guibert, déléguée générale des Petits Frères des Pauvres, indique que les bénévoles qui sont à l’écoute au 0 800 47 47 88 sont formés, afin de "répondre le mieux possible aux détresses qu’ils entendent". La plateforme téléphonique Solitud'écoute a été renforcée depuis le début de la période de confinement pour répondre concrètement aux "situations de solitude et d’isolement de nos aînés".



Gérer les tensions dans le couple

Ce temps de confinement peut être difficile pour les personnes seules. Il l’est aussi, d’une autre manière pour les couples et les familles. Les tensions qui peuvent apparaitre, liées à cette situation nouvelle ont différentes causes, indique Bénédicte Le Callennec, conseillère conjugale et familiale : « inquiétudes sur sa santé et celle de ses proches, impatience vis à vis de nos enfants, sentiment d’incompétence pour les accompagner dans leur travail scolaire, peur de l’avenir ». En raison de tout cela, la relation, dans le couple, peut être mise à mal. On peut entrer en conflit pour des menus détails. Comment affronter ces difficultés ? « La première chose, explique Bénédicte Le Callennec, c’est de mettre des mots sur ce que nous vivons, partager en couple nos émotions, nos inquiétudes ». Concrètement, il peut être utile de « prendre un temps ensemble chaque jour pour exprimer ses besoins mais aussi de préserver pour chacun des temps pour se ressourcer ».

Prenez soin de vous, La nouvelle émission de RCF

PRENEZ SOIN DE VOUS, c'est la nouvelle émission de RCF pendant le confinement. Chaque jour du lundi au vendredi, de 9h à 10h, Melchior Gormand, lui-même confiné chez lui, vous propose de passer une heure ensemble, en direct. Échanger des bonnes idées pour vivre le confinement le plus sereinement possible, s'entraider entre auditeurs de RCF et partager de belles expériences de solidarité... La place est à la libre antenne sur RCF.