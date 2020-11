Vivre sa vie spirituelle avec RCF - Faire résonner la foi des jeunes

Une place capitale

Bien que n’étant pas le cœur de cible de la radio, les jeunes ont toutefois bien leur place dans les programmes de RCF. Même s'il n’y a pas vraiment d’émission faites par les jeunes, ceux-ci sont invités à intervenir et à prendre la parole en tant qu’auditeurs et invités dans les émissions quotidiennes. Certaines opérations spéciales mettent plus particulièrement en lumière la jeunesse mais ces occasions sont souvent coûteuses lors d’événements importants (environ 700€ par opération). Faire raisonner leur parole est capital et a également une valeur éducative pour construire leur discours et leur réflexion.



Les jeunes et la foi

"Sur RCF, on veille à ce que les jeunes puissent avoir la parole et puissent également faire résonner leur foi" explique la journaliste Anne Kerléo. Les jeunes sont des composantes de la société avec une vision du monde et un point de vue autant intéressants que différents des autres générations. Cette confrontation des pensées est particulièrement inspirante dans la foi. Les jeunes ont un enthousiasme et une énergie qui peuvent être très rafraichissants et impactants dans ce domaine. RCF participe également à leur éveil de la foi et de conscience, comme le souligne WIlliam Avenier qui explique que "les enfants doivent être acteurs de l’évangélisation et ont une place de choix dans l’Eglise et sa parole".



Répondre aux attentes d’un public jeune : un coût financier

Proche de ses auditeurs, RCF tente de répondre aux attentes de la jeunesse et à leur nouvelle méthode d’écoute de la radio. Dans un souci de correspondre à leur culture et leurs désirs, RCF s’investit de plus en plus dans des solutions d’écoute digitales, notamment dans les podcasts, programmes audios privilégiés des jeunes. En plus de servir à un public jeune, ces nouvelles possibilités d’écoute avec la technologie et du nouveaux matériel high-tech, permettent d’augmenter la qualité des programmes ainsi que leur diffusion et accessibilité. Soutenez RCF et la jeunesse en effectuant un don sur http://www.rcf.fr ou en appelant le 0 810 333 777.