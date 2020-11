Vivre sa vie spirituelle avec RCF : une ouverture sur le monde et sur l'Eglise

La vie spirituelle tient une grande place chez RCF, média chrétien qui fêtera l'année prochaine ses 40 ans.

Halte spirituelle, Grand témoin, le b.a-ba du christianisme, Parole aux Eglises, l'Art et la foi, connaître le Judaïsme, Enfin une bonne Nouvelle ou encore Dialogue...

Cette liste non exhaustive des émissions sur les thématiques spirituelles reflète la diversité et la richesse des programmes proposés, qui peuvent emmener l'auditeur auprès d'une congrégation active au Honduras ou au Mozambique, ou dans le silence d'une église, pour un moment de prière. Avec des sujets traités en profondeur et un autre regard sur le monde.

Se laisser bousculer dans nos certitudes

"On essaye de se faire le porte-parole de ces diversités, explique Véronique Alzieu, qui anime notamment en alternance avec Béatrice Solter l'émission Halte Spirituelle. Le souci que nous portons à RCF de montrer diverses réalités un peu partout à travers le monde est un témoignage qu’il ne faut pas avoir peur.

J'ai fait d'innombrables belles rencontres, comme récemment dans le cadre de l'émission diffusée cette semaine sur la bénédiction avec la théologienne protestante Elisabeth Parmentier. Une manière de se laisser bousculer dans nos certitudes et dans notre confort spirituel".

RENVOYER L'ascenseur avec un don

Alors que RCF est une fenêtre d'espérance, et apporte un peu d'air frais pendant ces périodes de confinement, il est cette année particulièrement difficile de maintenir les finances à flot. "Ce Radio don RCF 2020 s’annonce très compliqué. Boucler un budget pour une radio chrétienne, c'est déjà compliqué mais avec tous les investissements que nous avons dû faire pour permettre la diffusion des émissions pendant le confinement, on a la tête sous l’eau", souligne Olivier Tonnelier, qui appelle à "un ras de marée de dons". "Si vous avez apprécié ces offices, ces reportages, ces échanges, c’est le moment de nous renvoyer l’ascensceur même avec un tout petit don".

Trois méthodes de dons sont possibles : un chèque à l’ordre RCF Solidarités, 69321 Lyon Cedex 05, un don en ligne sur www.rcf.fr sécurisé et rapide ou appeler au numéro 0 810 333 777 (6cts/minute).

Une heure d'émission sur RCF coûte environ 250 euros et une journée est estimée à 6 000 euros, tous frais confondus.



Témoigner de l'espérance des plus pauvres

Directeur de l'ONG catholique de solidarité internationale Fidesco qui envoie des volontaires qui mettent leurs compétences professionnelles au service de projets de développement mis en oeuvre par l’Eglise locale dans les pays du sud, Emeric Clair souligne l'importance de "témoigner de ces expériences de la fraternité, terreau essentiel à la construction de la paix dans le monde".

"Relayer ces expériences sur RCF, c'est essentiel ! Nous avons aussi cette vocation de témoigner des réalités du monde, de se faire le porte-parole des populations les plus pauvres qu'on entend peu, de la joie et de l'espérance qu'elles portent. On peut changer le monde, y compris au loin ! "