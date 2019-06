Vivre un été spirituel en famille

Dans quelques semaines, beaucoup d’entre nous auront la chance de prendre quelques jours de vacances. Les vacances, un moment privilégié pour souffler, pour refaire ses forces après des mois de travail ou d’activités multiples qui ont donné lieu à de belles rencontres, à des projets passionnants mais en même temps ayant engendré : fatigues, stress ou diverses contrariétés. Se retrouver soi-même mais aussi retrouver nos proches : conjoints et enfants pour retisser un lien parfois mis à rude épreuve c’est aussi l’enjeu de l’été pour chacune de nos familles. Dans cette dynamique, certaines d’entre elles décident de prendre quelques jours pour se mettre au vert, à l’écoute de l’Esprit Saint et de la Parole de Dieu, convaincues que c’est en rechargeant ses batteries spirituelles en même temps qu’humaines, qu’on trouve une sérénité et une joie nouvelles.