Vivre un Nöel solidaire

Cela fait maintenant plusieurs jours que les illuminations de toutes sortes viennent égayer nos centres-villes et nos villages. À grand renfort de publicités, les catalogues de promotion des supermarchés et les spots publicitaires à la télévision vantent le meilleur foie gras, le dernier objet connecté ou la perceuse-visseuse mutl-fonctions dont rêvent tous les bricoleurs.

Avouons-le, derrière une excitation un peu factice nous ne savons plus vraiment ce que cette fête signifie. À chacun, il ne semble pas inutile de rappeler que Noël commémore la naissance d’un enfant dans la pauvreté d’une étable car il n’y avait aucun autre lieu pour l’accueillir. Ce ne sont pas les repus, les satisfaits, les sachants qui se sont réjouis de cette naissance mais de simples bergers, considérés dans la Palestine d’alors comme des marginaux, des gens peu fréquentables.

Malgré leur dénuement, ils se sont rendus capables d’émerveillement. Et si Noël, avant d’être la célébration du trop plein, était la mémoire de l’événement discret d’une naissance ? De cette sobre joie qui naît quand on accepte de rencontrer l’autre pour ce qu’il est, sans idées préconçues, quand on fait le pari de la relation et qu’on expérimente alors une joie si douce et si pure. La joie du don.