Bonjour chers auditeurs et surtout meilleurs vœux pour cette année 2020. Comme le dit notre slogan, « la joie se partage », et cette semaine, nous allons apporter de la joie de vivre et rompre l’isolement pour les malades dans les établissements hospitaliers avec l’association VMEH 37. Son président Bernard Paquignon est en studio ce matin et nous allons évoquer avec lui les missions et activités réalisées par cette structure en Indre-et-Loire auprès des personnes hospitalisées, âgées et handicapées. On se retrouve tout de suite avec notre invité !