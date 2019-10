Voile, la société mancelle Initiatives mécène pour la Transat Jacques Vabre

C'est une relation qui dure depuis maintenant 2009, la société basée au Mans Initiatives continue de collaborer avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. Une action nommée " initiatives coeur " pour sauver les enfants atteints de malformations cardiaques, pour qu'ils puissent se faire opérer. Pour chaque nouveau " follower " sur les réseaux sociaux, Initiatives verse 1 Euro. L'objectif pour cette course entre Le Havre et Salvador de Bahia est d'atteindre les 200 enfants sauvés depuis le début de l'action. La Transat Jacques Vabre démarre dimanche de la Normandie. Samantha Davies et Paul Meilhat sont les deux skippers pour la course, qui est à suivre sur le site internet : www.initiatives-coeur.fr

Franck Vallée, le directeur d'Initiative est avec Pierre Girault pour RCF Sarthe.