Comme chaque mardi matin sur RCF, c'est l'heure de votre rendez-vous consacré à la vie associative tourangelle. Cette semaine, nous allons évoquer Voir Ensemble, mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes. Sa présiente Danièle Rénier est aujourd'hui notre invitée et nous allons notamment découvrir avec elle les missions et activités de cette association gynopolitaine reconnue d'utilité publique. On se retrouve tout de suite!