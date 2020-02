Voix des Alpes - 20 mars 2020 à 19:30

Tous les troisièmes vendredis du mois à 19h30 et samedis à 18h15

Voix des Alpes, c’est le rendez-vous mensuel pour évoquer le monde de la montagne et ceux qui la font vivre. De l’Isère aux deux Savoie et jusqu’aux Hautes-Alpes nous vous proposons de découvrir ainsi la réalité des territoires de nos montagne, à travers des reportages, sujets d’actualités, présentation de produits emblématiques du sillon alpin, ainsi qu’une chronique livre… et bien sûr un invité, acteur de nos montagnes…. Une émission co-produite par RCF Isère, RCF Savoie et RCF Haute-Savoie.