Volontariat aux MEP : témoigner de la joie de la mission

INTERVENEZ EN DIRECT ! Posez vos questions ou témoignez en direct pendant l’émission au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse letempsdeledire@rcf.fr.

Enseignement, animation, soin, gestion de projet : le travail ne manque pas pour les volontaires des Missions étrangères de Paris (MEP) qui donnent quelques mois de leur vie pour se mettre au service des populations locales dans quelque 18 pays d’Asie et de l’océan Indien.

Pour ces jeunes hommes et femmes, qui interrompent un parcours d’études ou professionnel souvent brillant pour sortir d’eux-mêmes, de leur confort, de leur certitude, ce départ n’est ni une fuite ni de l’héroïsme mais un dépassement de soi qui prend sa source dans l'Évangile : qui nous appelle à avancer en eau profonde afin de jeter les filets de l’amour, du souci de l’autre et de la compassion.

Au-delà des projets concrets qu’ils sont appelés à assumer, les volontaires font surtout l’expérience décapante et transformante de la rencontre. Des visages rencontrés, des gestes posés et échangés dans un contexte parfois lourd, sont autant de manifestations, humbles et discrètes mais réelles et joyeuses, du passage de Dieu dans leur vie.