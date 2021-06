Vomissements, sensation de malaise: des enfants des Pennes-Mirabeau en classe par 34 degrés

© Photo d'illustration d'élèves masqués by Kelly Sikkema on Unsplash

L'école de La Renardière aux Pennes-Mirabeau: 15 classes avec plus de 450 enfants et... des classes sans rideau ni volets. Avec le retour des grosses chaleurs, Anne-Sophie Cuif, secrétaire de l’association Les Renardeaux à l’école a relevé "entre 30 et 34 degrés" dans les classes. Les enfants "sont fatigués, ont mal à la tête, ne veulent plus rester à la cantine" pourtant climatisée.

Le directeur de l'école a rappeler des parents car les enfants présentaient des "vomissements et des signes de malaise". La réponse donnée par la mairie a eu lieu "sous l'effet de la pression" des parents. 15 climatiseurs mobiles ont été acheminés dans les classes.

Anne-Sophie Cuif demande en priorité des climatiseurs adaptés mais veut "un plan d'action concret". Elle et les autres parents ont des idées: "des rideaux, des volets... on peut envisager de mettre des brumisateurs dans la cour."

Anne-Sophie Cuif, secrétaire de l’association Les Renardeaux à l’école:

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La mairie des Pennes-Mirabeau annonce pour sa part une végétalisation de l'école d'ici 2023.