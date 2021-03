A vos plumes !

Le Printemps des poètes est l'occasion idéale pour la Ville de Saint-Junien et l'association Les plumes limousines de lancer la 36ème édition de leur concours de Poésie. Trois sections sont proposées aux poètes en herbe. Entre poésie libre, poésie classique et interprétation, les candidats ont jusqu’à fin septembre pour coucher sur le papier leurs plus belles poésies pour ce concours qui a vu le jour en 1985, à l’initiative de Patrick Ducros. Il est au micro de Christophe Gourcerol.