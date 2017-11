Votez avec des mégots de cigarettes!

Un cendrier pour voter

Novembre, c’est le moment de l’écraser. Puisque c’est le mois sans tabac. On le sait, la cigarette n’est pas bonne pour la santé. Mais on a parfois tendance à oublier qu'elle est aussi néfaste pour l’environnement.

Vous êtes plutôt thé ou café ? Plutôt lève-tôt ou lève-tard ? Vous préférez aller à Madrid ou Barcelone ? A Nantes, vous pouvez donner votre avis sur de nombreuses questions en glissant non pas un bulletin, mais un mégot dans l’urne. C'est le but des cendriers sondages. L’idée vient directement d’Angleterre et elle a été développée en France par l’entreprise Cypao . Une façon ludique de lutter contre une pollution qui va grandissant.



Un dispositif qui séduit dans la France entière

Testés avec succès l'été dernier au château des ducs de Nantes, ces drôles de cendriers ont depuis été retirés du site pour être installés un peu partout en ville depuis le mois d'août. Au-delà de Nantes, les demandes affluent aujourd’hui de toute la France, des écoles, des universités, des mairies, mais aussi de la part d'entreprises comme la SNCF. A charge pour les clients de décider des questions à poser à leurs utilisateurs ou employés.

Pour l’instant, les non-fumeurs n’ont pas droit aux votes, même si l’entreprise réfléchit à une manière de leur accorder une voix. Notamment en développant une urne à chewing-gum ou à gobelets usagés. Plus d'informations sur le site www.cypao.net.