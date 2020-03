Votons pour la transition écologique: la transition écologique et les élections

Face à un ennemi presqu’invisible - le réchauffement climatique qui est lié à notre trop plein d’activités qui émettent du C02 - , la nouvelle génération d’élus va devoir accélérer. L’objectif phare est la neutralité carbone sur tous les territoires et ce prochain mandat est déterminant, crucial.

Rappelons que le maire a la responsabilité directe des investissements de long terme, il organise les activités sur son territoire, détermine l’urbanisme, organise les transports, est responsable des cantines des écoles et il est aussi avec son équipe le mieux placé pour mobiliser les acteurs locaux et favoriser leurs évolutions de comportement.

Comment juger de la pertinence du projet ?

Il nous faut regarder si la liste propose des cantines où l’on mange plus bio et/ou plus local.

Y trouve t on un projet pour produire une énergie propre, alternatives aux energies fossiles comme un centre de méthanisation, biomasse, de l’éolien, une ferme solaire ?

Le gros poste de consommation de carbone sont les bâtiments : la liste s’engage t elle à rénover thermiquement ses propres bâtiments et à accompagner significativement les ménages à rénover le leur ?

La liste s’engage t elle elle même à être exemplaire car on sait que le maire qui fait lui même ce qu’il propose à tous est crédible et a un effet d’entrainement sur ses concitoyens.

Après les bâtiments, le second poste important en terme de carbone est celui des déplacements, et là les réponses doivent être multiples.

Le vélo, selon les observateurs et les journalistes, est plébiscité. Il fait un retour en force, comme le souligne Benoit Guérin dans Ouest France en relatant le grand débat organisé par RCF hier à Angers, et pourtant, sur le sujet, peu de candidats ont été vraiment crédibles et expert d'usage hier quand ils n’envisagent ni le retour de la bicyclette ni la marche à pied en ville comme une évidence, avec des axes totalement sécurisés que sont les trottoirs et les pistes, ces voies indépendants de la chaussée et aucune mention de l’augmentation des rues piétonnes.

Quant au transport en commun gratuit : est ce un mirage car il empêche à remise en selle et pèse lourd sur les finances ou une chance pour changer ? Les chiffres sont souvent parlant pour la première hypothèse.

En zone rurale aussi des solutions à la seule voiture sont possibles et nous le verrons demain midi lors du débat animé par RCF à Beaupréau.

En somme, peu de listes, malgré leurs promesses, semblent prendre vraiment la mesure de ce que la transition écologique veut dire : la transition écologique n’est pas une révolution car il faut embarquer tous le monde et en premier les élus mais il constitue un changement majeur.

Alors un critère se dégage :

Combien y a t il de personnes convaincues et compétentes sur cette liste ? C’est un sérieux critère.

Heureusement des élus proposent aussi des rencontres après les élections pour partager les idées et les vues sur la transition écologique. La société civile, nous tous, devrons nous faire un devoir de participer. D’ici là votons en conscience, pour notre Maison commune, pour ce soit bien des hommes et des femmes convaincus et compétents qui gouvernent notre commune.