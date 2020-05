" Je me sens vidé."

" Je n'aurais pas l'énergie ! "

" Cette rencontre m'a revigoré. "

" C'est une pile électrique. "

Nos expressions et notre vocabulaire révèlent souvent l'état de notre jauge d'énergie. Mais comment prendre conscience de notre énergie ? Comment mesurer les conséquences des évènements d'une journée sur le niveau de sa jauge ? Comment se recharger et accroître ses capacités ? Comment avoir l'énergie d'entreprendre et d'aller au bout de ses projets ? Ce livre répond à ces questions grâce à une méthode pratique, des témoignages et des exercices originaux. Vous réaliserez alors que votre énergie est inépuisable !

pour acheter le livre : Votre energie est inépuisable