A vous la parole - 15 juin 2019 à 10:03

Eric Denimal

Ancien pasteur de la cité protestante de Nîmes et théologien français, Éric Denimal s'est spécialisé dans la vulgarisation biblique. Il est journaliste, conférencier et chroniqueur radio. Son ouvrage principal, La Bible pour les Nuls (2004), a déjà été lu par plus de 100 000 lecteurs. Il produit l'émission mosaïque sur RCF Drôme et représente l'Eglise évangélique libre