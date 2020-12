Vous pouvez désormais faire vos courses en ligne dans les boutiques de Cannes

Le commerce physique a encore toute sa place dans un centre-ville. Le maire de Cannes, David Lisnard, y croit car "il y a de l'échange humain". Mais comment éviter aux vitrines de se vider ? La phrase "Internet tue le commerce" serait t-elle devenu un préjugé ? A Cannes, on le pense.

L'agglomération s'aide d'internet pour garder son commerce. ClickNLerins est une vitrine virtuelle: on y achète du fromage, un pull, une paire de chaussures. Sauf que tout est local: c'est le commerçant du territoire qui y gagne. Le site est commun avec "un même panier pour plusieurs commerces" explique David Lisnard.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Si tout cela est possible, c'est parce qu'un géant de la digitalisation qui s'occupe de Monoprix, Auchan et Leclerc a décidé de mettre son savoir-faire en matière de e-commerce au service d'une agglomération. Le directeur de Pertimm, Charles-Henri Puaux ne le cache pas, un site de e-commerce à l'échelle locale pour Pertimm, "c'est une première, un test" qui est vouée à durer dans le temps puisque le projet va évoluer, "être optimisé pendant trois ans". L'avantage est que le référencement du comerçant est gratuit. Jean Stéphane Genuit commerçant et président de l'association Cannes Centre Commerce n'y voit que des avantages.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Comment le site fonctionne t-il ?

Allez sur https://clicknlerins.fr/

Choisissez vos produits comme sur n'importe quel autre site de e-commerce.

Faites vous livrer ou venez récupérer vos produits en magasin.

Comment être référencé si on est commerçant ?

Il suffit de s’inscrire auprès de la Direction du développement territorial de la Mairie de Cannes au 04 97 06 49 84 / commerceetartisanat@ville-cannes.fr, ou bien auprès du guichet unique du commerce de la ville de Mandelieu-La Napoule au 04 92 97 30 04 / commerces@mairie-mandelieu.fr.

Ils seront accompagnés dans cette étape.