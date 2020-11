Vous pouvez toujours emprunter des documents à la médiathèque Equinoxe !

Un protocole renforcé dans les collèges depuis la rentrée ? Comment ça se passe dans les classes ? Reportage à Bourges



Malgré le confinement il est toujours possible d'emprunter des documents à la médiathèque castelroussine Equinoxe. Pour cela, trois alternatives possible.

La lecture, une solution pour s'échapper de l'actualité morose en ce moment ! Une maison d'édition vient d'être lancée à Henrichemont. "le Lac aux Fées" est spécialisée dans l'imaginaire.



La lecture, une solution pour s'échapper de l'actualité morose en ce moment ! Une maison d'édition vient d'être lancée à Henrichemont. "Le Lac aux Fées" est spécialisé dans l'imaginaire.



Un outil pour référencer les plateformes en ligne qui mettent en avant commerçants, artsisans et restaurateurs du centre Val de Loire a été lancé. Un coup de pouce à la digitalisation des entreprises qui doivent effectuer ce virage pour poursuivre une activité pendant ce confinement.