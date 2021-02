On vous résume la visite d'Olivier Véran à Nice

© Olivier Véran et Christian Estrosi à l'Archet ce samedi 20 février.

Le ministre de la santé a visité l'hôpital l'Archet du CHU de Nice et un centre de vaccination. Une campagne de dépistage massif dans les écoles est prévu à la rentrée à Nice.

Une matinée auprès du personnel soignant, des malades du Covid, de ceux qui ont des séquelles, de ceux et celles qui vaccinent et se font vacciner. Olivier Véran a fait un tour complet des problématiques des Alpes-Maritimes pour prendre des décisions. La situation du département est critique. Le virus progresse vite et les hôpitaux sont surchargés.

Un reconfinement local n'est pas exclu

Surtout touché par le variant anglais, les Alpes-Maritimes pourraient être sous cloche à la fin du week-end. Plusieurs options sont sur la table. L'accentuation du couvre-feu mais aussi "un confinement total ou partiel sur le département". Olivier Véran a aussi annoncé le déploiement de dépistage massif dans les établissements scolaires dès la rentrée des vacances d'hiver. La concertation sur les mesures à prendre a lieu tout au long du week-end entre élus et préfecture. Le maire de Nice, Christian Estrosi, s’est dit prêt de son côté à installer un couvre-feu le week-end.