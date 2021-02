On vous résume la visite d'Olivier Véran à Nice

© Olivier Véran et Christian Estrosi à l'Archet ce samedi 20 février.

Le ministre de la santé a visité l'hôpital l'Archet du CHU de Nice et un centre de vaccination. Une campagne de dépistage massif dans les écoles est prévu à la rentrée à Nice.

Une matinée auprès du personnel soignant, des malades du Covid, de ceux qui ont des séquelles, de ceux et celles qui vaccinent et se font vacciner. Olivier Véran a fait un tour complet des problématiques des Alpes-Maritimes pour prendre des décisions. La situation du département est critique. Le virus progresse vite et les hôpitaux sont surchargés.