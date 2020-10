Voyage avec les Amis de Sœur Emmanuelle & école à domicile

1. Nous avons reçu le directeur de l’association des Amis de Sœur Emmanuelle, Christophe Etien.

Il est venu nous parler du voyage RIDE, CLIMB & FLY, effectué par Luc Steens et Thomas de Dorlodot afin de récolter des fonds pour l’association : Partir de la Grand-Place de BX et rejoindre Chamonix à vélo, faire l’ascension du Mont-Blanc et redescendre en parapente.



2. L’école à domicile ? Bonne idée ? Réflexion sur ces parents qui préfèrent donner cours eux-mêmes à leurs enfants pour ne pas qu’ils fréquentent l’école en cette période.

Toujours en rapport avec l’éducation des enfants, le burn out parental. En augmentation depuis le confinement ?