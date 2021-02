Voyage du pape en Irak : "une grâce pour tous les chrétiens, une bénédiction pour l’Église entière" selon le patriarche des Chaldéens

Dans un pays dévasté, le cardinal Louis Raphaël Ier Sako, raconte l'espoir que donne la future visite du pape en Irak. Un symbole fort pour l'Église orientale et le dialogue interreligieux

Dans cet entretien exceptionnel, Etienne Pépin, rédacteur en chef de RCF, nous emmène à Bagdad où il est reçu par le Cardinal Louis Raphaël Ier Sako, patriarche de l'Église catholique chaldéenne en Irak.

Sa Béatitude, patriarche de Babyline des chaldéens voit la visite du pape François en terre irakienne, du 5 au 8 mars prochain, comme un formidable message d'espoir pour les chrétiens d'Irak terriblement touchés par la violence ces dernières années, mais aussi comme un appel à la fraternité entre chrétiens et musulmans.



La visite du pape, un réconfort pour les chrétiens et les musulmans

L’Irak est sous tension. Avec la pandémie actuelle, une situation économique déplorable et des problèmes de sécurité majeurs, le peuple irakien est en souffrance. Pourtant Monseigneur Louis Sako a confiance : “les irakiens vont mal mais il y a l’espoir pour un changement positif”. La venue prochaine du pape du 5 au 8 mars en Irak est pour eux un signe de “réconfort”.

La nouvelle de la venue du chef de l’Église catholique a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme et de joie tant par les chrétiens que par les musulmans. Un signal positif pour le dialogue interreligieux. “Pour eux et pour nous, chrétiens, c’est une visite historique, exceptionnelle dans une situation exceptionnelle" constate le représentant de l’Église chaldéenne.

"Il faut sortir de l'ignorance [...] et reconstruire l'amitié et la confiance dans l'autre. Il y a des points communs trés profonds entre chrétiens et musulmans."

La voyage du pape en Irak : une visite interreligieuse

Début mars, le pape François prévoit de visiter différents lieux hautement symboliques de l’histoire des chrétiens d’Irak. Dont la cathédrale Sayidat al Najat de Bagdad, victime d’un attentat en 2010, la plaine de Ninive avec Mossoul mais aussi Qaraqoch, l’une des principales villes chrétiennes du pays, meurtrie par la présence de Daesh.

Le pape en honorant de sa présence ces terres ravagées par la violence, condamnera l’horreur du fondamentalisme mais réaffirmera également l’importance de la fraternité interreligieuse.

“L’autre qui est différent de moi est mon frère, ce n’est pas un adversaire ou un ennemi que je dois effacer , il y a quatre églises qui représentent tous les chrétiens [...] mais il y a des mosquées aussi” explique le cardinal, qui compare la ville détruite de Mossoul à Hiroshima. Lors de son voyage, le pape François rencontrera le grand ayatollah Al Sistani, haut représentant musulman chiite. Une “rencontre très importante” pour Louis Raphaël Ier Sako afin “de construire l’amitié et la confiance en l’autre” et favoriser la coexistence entre chrétiens et musulmans.

“C'est un miracle qu'un pape qui ne connait pas la liturgie chaldéenne accepte de célébrer une liturgie différente [...] célébrer la messe selon une liturgie orientale, c'est donner une grand importance à l'Église orientale et c'est montrer l'unité de l'Église".

Les chrétiens d’Irak, une grâce pour l’Église dans le monde

Devant tant de haine et d’injustices, on peut aisément se poser la question de la difficulté du pardon. Pourtant c’est une nécessité pour le patriarche des chaldéens, car “pardonner ce n’est pas une faiblesse c’est quelque chose de très positif.”

Il exprime toute sa fierté devant l’ardeur de la foi des chrétiens irakiens. “Imaginez-vous, 120 000 chrétiens qui laissent tout derrière eux pour être fidèle à leur foi", raconte-t-il admiratif. Cet acte fort, exemple de fidélité totale est selon lui “une grâce pour tous les chrétiens, une bénédiction pour l’Église entière”.