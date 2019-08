Voyage en Afghanistan

Dans ce forum, Bernard Clermont reçoit Nasrine Nabiyar, franco-afghane autrice de "L'exil, la rupture. Départ à contre coeur" et créatrice de l'association Malalay-Afghanistan, qui lutte contre l'illetrisme des femmes afghanes et leur apporte une autonomie. Notre deuxième invitée, Françoise Auffret fait également partie de cette association et a effectuer trois voyages en Afghanistan.